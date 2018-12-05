Beytüşşebap'taki Zümrüt Kaplıcaları kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor

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( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Zümrüt Kaplıcaları, yaz kış demeden ziyaretçilerini ağırlıyor. Kaplıcaya gelen vatandaşlar, yeni yapılacak tesisi sabırsızlıkla bekliyor. Beytüşşebap'a bağlı Ilıcak köyünde bulunan Kato Dağı’nın eteklerindeki Zümrüt Kaplıcaları, ziyaretçi akınına uğruyor. Yaz kış demeden şifa bulmak için kaplıcaya akın eden vatandaşlar, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nın eteklerindeki sıcak suda yüzmenin tadını çıkarıyor. Kaplıcaya gelen vatandaşlar, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik’in, geçtiğimiz günlerde 2 milyon 243 bin TL ödenekle burada modern bir tesis kurulacağı müjdesinin bir an önce hayata geçmesini de sabırsızlıkla bekliyor. Vatandaşlardan Recep Akkoş, haftada bir kez kaplıcaya geldiklerini belirterek, “Özellikle kış aylarında geliyoruz. Kışın hava karlı olduğu için yazın da sıcak olduğu için geliyoruz” dedi.

Ramazan Üce, ilçenin Ayvalık köyünden kaplıcaya geldiğini belirterek, “Güzel bir kaplıcamız var ama çok kirli. Bir proje varmış bu proje faaliyete girerse çok güzel olur. Kaplıca çok güzel ama çevresi ve oturma yerleri yok. Bir an önce yapılması bizi mutlu edecektir. Yapılırsa ziyaretçi sayısı daha da artar” diye konuştu.



