Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

Beytüşşebap’taki 643 milyon TL zimmet olayında 10 kişi tutuklandı

28 KİŞİNİN ADLİYENİN ÖNÜNDE SIRAYA DİZİLMESİ

Mal Varlığı Adli Kontrol Polis Memuru Banka Hesabı Kamu Görevlileri 

-ADLİYEYE GİRMESİ
-ADLİYE BİNASININ GÖRÜNTÜSÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda Beytüşşebap ilçesinde görevli bulunduğu sürede, usulsüz veya sahte ödeme emri belgesiyle toplamda 643 milyon lirayı farklı zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı iddiasıyla yakalanan eski polis S.K. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 28 kişiden 10 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliğinde, 2015-2017'de polis memuru olarak görevli S.K.'nın, kurum mutemetliği yaptığı sürede usulsüz ödeme emri belgesiyle toplam 643 milyon lirayı değişik zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı iddiasıyla başlatılan soruşturma olayıyla bağlantısı olan 28 kişi gözaltına alındı. Şırnak Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından sevk edildiği Şırnak adliyesinde çıkarıldıkları mahkemede 10 kişi tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 18 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suça konu olan 643 milyon TL ile cumhuriyet tarihinin en büyük zimmet olayının deşifresine yönelik “zimmet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “resmi evrakta sahtecilik”, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurmam, yönetmek” ve bağlantılı suçlardan Şırnak Emniyet Müdürlüğünce Şırnak merkez ve 11 ilde yürütülen operasyon kapsamında aralarında mal müdürlüğü görevlileri ve kamu görevlilerinin bulunduğu toplam 28 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı