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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Beytüşşebap'ta yağan yağmur heyelana neden oldu, jandarma evleri tahliye etmeye başladı

Beytüşşebap'ta yağan yağmur heyelana neden oldu, jandarma evleri tahliye etmeye başladı

Heyelan

Jandarma Sağanak Yağış Can Güvenliği Yağan 

-Sağanak yağış
-Vatandaşlar
-Belediye ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay

( ŞIRNAK )- Etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi ŞIRNAK

- Beytüşşebap’ta sabah saatlerinden beri etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Şırnak yolu ulaşıma kapandı. Heyelanların meydana geldiği ilçede, jandarma ekipleri bazı evleri vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye etti. Beytüşşebap’ta sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, ilçede hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlar yüzünden Şırnak-Beytüşşebap yolu trafiğe kapandı. Beytüşşebap Belediyesi, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun açılması için çalışma başlattı. Ayvalık Jandarma Karakolu ekipleri de, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı köylerdeki evleri tahliye etti. İlçede sağanak yağış etkisini sürdürerek devam ediyor.
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