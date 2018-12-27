Beytüşşebap'ta sokaklar kayyum eliyle güzelleşiyor

-aydınlatmaların takılması

-kaymakam ve ismail Pendik çalışmaları takip etmesi

-genel ve detaylar



( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki cadde ve sokaklar kayyum olarak görevlendirilen kaymakam sayesinde güzelleşiyor. Kanun hükmünde çıkan kararnamede Beytüşşebap belediye başkanlığına görevlendirilen ilçe kaymakamı İsmail Pendik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkez cadde ve sokaklarında Ay yıldızlı Türk Bayrağı ve ters lale ışıkları takıldı. 100’e yakın ışıklandırma ve aydınlatmanın takma işlemleri başladı.

Parke taşları ve cadde aydınlatmaları tamamlandı. Yılbaşına kadar ilçedeki aydınlatma ve süs ışıkları tamamlanması planlanıyor. Halkın rahat hastahane ve ilçe merkezine gidiş gelişleri için günde 3 sefer yapılması kaydıyla ücretsiz servis hizmeti getirildi.

Beytüşşebap ilçe kaymakamı aynı zamanda belediye başkan vekili İsmail Pendik çalışmaları yerinde takip ederek sürekli denetimler yapıyor. Yılbaşına kadar tamamlanması planlanan çalışmalar hızlandı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge teröristlerden temizlendi. İlçe ve köylerde yatırımlar hız kazandı.

