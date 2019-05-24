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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Beytüşşebap’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi İzle

Beytüşşebap’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi İzle

gelen misafirler

Şehit Yakınları Kanaat Önderleri Şehit Aileleri Terör Örgütü Şehit Ailesi 

-kaymakam ve şehit aileleri
-konuşma
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği verildi.
Şehit Jihat Durmuş halı sahasında verilen yemeğe İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, şehit yakınları, gaziler, kanaat önderleri, aşiret liderleri ve çok sayıda polis ile asker katıldı.
Gelen misafirleri karşılayan Kaymakam Pendik, misafirlerle tek tek selamlaştı. İlahi dinletisinin ardından konuşan İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Beytüşşebap’ın güzel günlere omuz omuza koştuğunu söyledi.

Beytüşşebap’ta 100’e yakın şehit ailesinin olduğunu kaydeden Kaymakam Pendik, “Sözde Kürt kardeşlerimizin haklarını korumak için mücadele ettiğini söyleyen sözde Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü temin etmek için mücadele ettiği yalanını söyleyen hain bölücü PKK terör örgütünün en çok zarar verdiği bu sofrada da görüyoruz ki Kürt kardeşlerimizdir. En büyük derdi sıkıntıyı maalesef ki Kürt kardeşlerimiz çekiyor. Ben buradan seslenmek istiyorum, bütün halkımıza seslenmek istiyorum, değerli kardeşlerim bunların yalanlarına inanmayın bunlar sizin en büyük düşmanınız her köyde baskın yapmış her köyün ortalama 10 şehidi var. Ve biz bir çalışma yapmıştık, videolara sığmadı, uzadı gitti halen eksikliklerimiz var. Gençlerimize diyorum ki hala PKK terör örgütünün ve uzantısının güdümünde olan mihrakların yalanlarına kanma noktasında olan gençlerimize gelin şu sofraya bakın diyorum. Gelin gidin mezarlıklara bakın şehitlerimize bakın Ayşe teyzemin Abuzit amcamın çocuklarına bakın ve şunu anlayın, sizin en büyük düşmanınız hain bölücü terör örgütü PKK’dır” dedi.
İftar yemeği toplu hatıra fotoğrafların çekilmesiyle son buldu
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