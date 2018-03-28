Beytüşşebap’ta şehit polis adına kütüphane açıldı İzle

-Öğrenci ve öğretmenlerden röportajlar

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya ile Röportaj

-Kütüphane açılışı

-İstiklal Marşı ve saygı duruşu

-Kurdele kesimi

-Kütüphaneden görüntü

-Kaymakam Murat Şener ile röportaj



( ŞIRNAK )- Gençler, kütüphane açılışı öncesinde cadde ve sokaklarda kitap okuyarak, farkındalık oluşturdu ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Şehit Polis Necmettin Evin adına Z Kütüphane açıldı. Açılış öncesi gençler ve öğretmenler, cadde ve sokaklarda kitap okuyarak, farkındalık oluşturdu. Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinde Z Kütüphane kuruldu. Kütüphanenin açılışı düzenlenen programla yapıldı. Bu çerçevede, gençler ve öğretmenler, okuma ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla cadde ve sokaklarda kitap okudu. Tarih Öğretmeni İbrahim Doğru, iki yıldır ilçede görev yaptığını belirterek, “Biz geldiğimizde şunu gözlemledik öğrencilerimizde kitap okuma alışkanlığı çok düşüktü. Kendi aramızda okul idaresiyle beraber bir karar aldık. Öğrencilerimize kitap okutmak amacıyla boş durduğumuz her saatte, her yerde kitap okumayı tavsiye ettik. İnşallah Beytüşşebap’ın kitap okuma alışkanlığını arttıracağız. Bundan 3-5 yıl önce istemediğimiz olaylar bölgedeki gençler askere, polise taş atmakla gündeme gelmişlerdi. Bu taş atma olayı artık olmayacak. Çocuklar hem okuyup bilinçlenecek hem de polis ve askerle dost olacaklar. Şu anda da öyle zaten” dedi.

11’inci sınıf öğrencisi Şirin Özlü ise, kitapları çok sevdiğini anlatarak, “Kitap okuma alışkanlığım 5’inci sınıfta başladı.

Beytüşşebap caddelerine insanlara kitap okuma alışkanlığını sevdirmek için geldik” ifadelerinde bulundu. Daha sonra açılış törenine geçildi. Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, ilçe protokolü ve öğrencilerin katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, bu hafta Kütüphane Haftası olduğunu belirterek, “Emniyet Genel Müdürlüğümüz güzel bir kütüphane için baya bir emek verdi, 81 ilde kütüphaneler açıldı. İlçemizde de kütüphane kuruldu. Bu ilçemiz için büyük bir katma değer. İlçemize bağlı iki köyde de kütüphane kurulması için resmi onay aldık” ifadelerinde bulundu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, Kütüphane Haftası’nda anlamlı bir açılış gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Gelirken öğrenciler caddelerde kitap okuyarak insanlara kitap okuma bilincini uyarlamış oldular. İlçemiz yıllardır terör olaylarıyla anılıyordu. Çocuklarımız çeşitli yönlendirmelerle, zorlamalarla, kandırmalarla insanları taşladıkları, polisi taşladıkları bir coğrafyada yaşadık. Çok şükür ki bugün polislerimiz bu çocuklarımıza kütüphane hediye ettiler. Kütüphaneye de Şırnak’ta operasyonlar sırasında şehit olan Necmettin Evin’in ismin verdik. Hatırasını burada yaşatmış oluyoruz. Bu bakımdan güzel bir hizmet oldu. Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum.” Daha sonra kütüphaneyi gezen protokol üyeleri ve öğrenciler, kitapları inceledi.

