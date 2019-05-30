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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beytüşşebap’ta öğrencilerin 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na yoğun ilgi

Beytüşşebap’ta öğrencilerin 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na yoğun ilgi

açılıştan görüntü

Şehit Robotlar Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-fuardan detay
-tanıtımlar
-robotlar
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ortaokul öğrencilerinin açmış olduğu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Beytüşşebap ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokul öğrencileri bir yıl boyunca üzerinde durdukları projelerini sergiledi. Öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptıkları robot arabalar, otomatik tenis masaları, Babil Asma Bahçeleri ve daha bir çok proje şehit Jigat Durmuş halı sahasında sergilendi. Açılışa İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kurdele kesiminin ardından stantları dolaşan misafirler öğrencilerin yaptıkları projeler hakkında bilgi aldı. Nefel Hakseven adında bir öğrenci projelere destek verilirse çok güzel başarılara imza atacağını söyledi.

Hakseven, “Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızla beraber bir sürü proje yaptık ve bunları sergiledik. Çok sevinçliyiz” dedi.

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