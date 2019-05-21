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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Beytüşşebap’ta kardeşlik sofrası kuruldu...İftar yemeğinin verildiği alan havadan görüntülendi

Beytüşşebap’ta kardeşlik sofrası kuruldu...İftar yemeğinin verildiği alan havadan görüntülendi

ilçede verilen yemek

Tarihi Gün Beraberlik Kaymakamlık Kalaba Alabalık 

-kalabalık
-yemek verilmesi
-konuşmalar
-dualar
-drone görüntüsü

( ŞIRNAK )- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde asker, polis ve vatandaşlar birlikte iftar açtı ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde asker, polis ve vatandaşlar birlikte dua okuyup iftarını açtı. Beytüşşebap Kaymakamlığı bahçesinde, müftülük ve kaymakamlık ortaklığında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, İlçe Müftüsü Eyüp Bucan, kamu kurum müdürleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuş Kaymakam Pendik, Beytüşşebap’ın tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Kaymakam Pendik, “Bugün yaklaşık 2 bin vatandaşımız ile birlikte iftar açtık. Bu iftarı güzelleştiren bir diğer yön de tabi kaymakamlık ve müftülük organize ediyor. Ama biz zaten yapacaktık. Almanya’dan vatandaşlarımız oradan dediler ki biz bu hayra ortak olmak istiyoruz. Gökhan Kırbey başta olmak üzere oradaki kardeşlerimiz, ağırlıklı olarak Karadenizli kardeşlerimiz bunlar onlar biz karşılayacağız dediler. Buradaki birlik beraberlik ve kardeşlik iftarının hayrına ortak olmak istiyoruz dediler. Türkiye bu işte bugün Beytüşşebap bunun en güzel örneğini sergiledi” dedi.
İlçe müftüsü Eyüp Bucan ise programlarına birlik, beraberlik ve kardeşlik iftarı adı verdiklerini söyledi.

Faysal Gök isimli vatandaş da, programda emeği geçenlere teşekkür etti.
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