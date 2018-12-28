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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Beytüşşebap’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Beytüşşebap’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

ekiplerin çalışmaları

Polis Köy Yolları Yağan Kar Yağışı 

-yağan kar
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ekipler yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyor. Beytüşşebap ilçe merkezinde kar yağışı 2 gündür etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle ekipleri çalışma başlattı. İş makineleriyle cadde ve sokaklarda kar temizleyen ekipler, gece gündüz aralıksız çalışıyor. İlçe Özel İdare Ekipleri, köy yollarını temizlerken Karayolları ekipleri ise ana yolları açık tutmaya çalışıyor. Oluşabilecek kazalara karşı tuzlama çalışmalarının da yapıldığı ilçede, trafik polisleri kar lastikleri takmayan araçlara ceza kesiyor.
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