Beytüşşebap'ta kar temizleme çalışmaları İzle

-kar kütleleri

-ahırlar

-evlerin önü temizleme çalışması

-genel ve detaylar



( ŞIRNAK - ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler, yoğun yağış sonucu biriken karları temizledi. Yüksek rakımlı dağ köylerinin de yolu açıldı. Beytüşşebap'ta yaklaşık 3 aydır etkisini gösteren kar yağışı son iki gündür yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayla birlikte Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İlçe Özel İdaresi ekipleri. gece gündüz çalışarak kar birikintilerini temizledi. Yüksek rakımlı dağ köylerini de temizleyen ekipler, kapalı köy yolu bırakmadı.



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