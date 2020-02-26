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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Beytüşşebap'ta kar temizleme çalışmaları İzle

Beytüşşebap'ta kar temizleme çalışmaları İzle

kepçe yol açma

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-kar kütleleri
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-evlerin önü temizleme çalışması
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK - ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler, yoğun yağış sonucu biriken karları temizledi. Yüksek rakımlı dağ köylerinin de yolu açıldı. Beytüşşebap'ta yaklaşık 3 aydır etkisini gösteren kar yağışı son iki gündür yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayla birlikte Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İlçe Özel İdaresi ekipleri. gece gündüz çalışarak kar birikintilerini temizledi. Yüksek rakımlı dağ köylerini de temizleyen ekipler, kapalı köy yolu bırakmadı.
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