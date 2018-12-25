Beytüşşebap’ta İŞKUR’a binlerce başvuru yapıldı kurada 35 kişinin ismi çıktı

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Beytüşşebap kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 383 kişi başvurdu. Noter huzurunda çekilen kurada 35 kişinin ismi çıkınca sevinen de oldu üzülen de. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 35 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici iş için İŞKUR'a, bin 383 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin noter kurasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı.kapalı spor salonunda polislerin geniş güvenlik önlemleri altında Noter huzurunda yapılan kurayla işe alınacak 35 kişi belirlendi. İsimleri çıkan vatandaşlar önümüzdeki hafta işe başlayacak.

