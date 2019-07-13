Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beytüşşebap Dağları'ndan yaz manzaraları havadan görüntülendi İzle

Beytüşşebap Dağları'ndan yaz manzaraları havadan görüntülendi İzle

KÖY

Keçi Irak 

-MANZARA
-ÇİÇEKLER
-DERE YATAĞI
-DRONE
-KAR
-HAYVANLAR

( ŞIRNAK -ÖZEL)- Beytüşşebap ilçesi yüksek kesimlerine Temmuz ayında havalar ısınmaya başladı ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerine yaz yeni geliyor. Temmuz ayında yüksek rakımlı dağlarda hala kar kütleleri duruyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Gökçe köyü havası ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. İlçe merkezinde kavurucu sıcaklar hakimken bu köyde yeni yeni çiçekler yeşeriyor. Karlar yavaş yavaş eriyor. İlçe merkezinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan yaylalarında hala kışın belirtileri duruyor. Yüksek rakımlı dağlarda metrelerce kar kütleleri görenleri şaşırtıyor. Buz gibi suyu ve havasıyla göz kamaştıran köyde renk renk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin her yerinde kavurucu yaz sıcaklıklar yaşanırken, Gökçe köyü yaylalarında yaz yeni kendini gösterdi. Köylüler ahırlarından çıkardıkları keçileri otlak alanlarda otlatıyor. Yazın kendini yeni gösterdiği, yer yer kar kütlelelerinin olduğu bölge İHA ekipleri tarafından drone ile görüntülendi. Bölgede oluşan güzellik ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı