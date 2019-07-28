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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Beyşehir Gölü'nde motorlu balıkçı tekneleri yarıştı - KONYA

Beyşehir Gölü'nde motorlu balıkçı tekneleri yarıştı - KONYA

- Yamaç paraşütü gösterilerini hazırlıkları - Paraşüt gösterileri - Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın paraşütçülerle sohbeti - Göl üzerinde motorlu tekne yarışları - Belediye Başkanı Bayındır'ın ödül töreninde dereceye girenlere ödül, kupa ve madalyalarını vermesi - Kano ve yüzme yarışlarıBeyşehir Gölü'nde motorlu balıkçı tekneleri yarıştıKONYA (AA) - Konya ’nın Beyşehir ilçesinde devam eden göl festivali kapsamında göl üzerinde motorlu balıkçı tekne yarışları düzenlendi.
Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 15. Beyşehir Göl Festivali sürüyor. Festival kapsamında göl üzerinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, göl üzerinde motorlu balıkçı teknelerinin birinci gelebilmek için kıyasıya yarışı renkli görüntüler oluşturdu, sahili dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.Festival çerçevesinde göl üzerinde kano ve yüzme yarışları da gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Adil Bayındır, yarışmalarda dereceye giren isimlere düzenlenen ödül töreninde madalya, kupa ve hediyelerini vererek katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.Beyşehir'de göl festivali kapsamında yamaç paraşütü etkinlikleri de düzenleniyor. Take - off pistinden atlayış gerçekleştirerek gökyüzünde süzülen paraşüt pilotlarının gösterisi, Beyşehir Gölü ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Ödül Töreni Yamaç Paraşütü Göl Festivali Yüzme Yarışları Paraşütçü 

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