Beyşehir Göl Festivali’nde Yonca Lodi coşkusu Haberi

-Yonca Lodi’nin sahneye çıkışı

-Konser programı ve kalabalıktan detaylar

-Yonca Lodi’nin konuşması

-Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın konuşması tablo ve plaket takdimi



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Göl Festivali kapsamında Yonca Lodi konser verdi. Beyşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir hafta süreli Göl Festivali devam ediyor. Festivalde, şarkıcı Yonca Lodi sahne aldı. Konser programı öncesinde Beyşehir’i gezme imkanı bulduğunu anlatan Yonca Lodi, “Her yeri gezdik, çok güzel yerler gördük. Çok güzel ağırlandık. Çok güzel yemekler yedik. O yüzden hepinizin huzurunda bizimle olan, bizi sizinle buluşturan belediyemize ve emeği geçen herkese bu güzel etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu 15’ler, 25’ler, 45’ler olsun inşallah. Müziğe, müziğin konuşulduğu festivallere çok ihtiyacımız var. Bunu düşünen belediyelere daha çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, şarkıcıya verdiği konserinden dolayı teşekkür etti. Sunucunun “Beyşehir’in yıldızı” sözleriyle sahneye davet ettiği Başkan Bayındır, “Asıl Beyşehir’in yıldızı karşımdaki bu insanlar, benim halkım. Ben Beyşehir’in amelesiyim” derken, Yonca Lodi’yi Beyşehir’de ağırlamaktan, ilçe halkı ile buluşturmaktan gurur ve onur duyduğunu dile getirdi. Bayındır, konuşmasının sonunda Yonca Lodi’ye Beyşehir’in tarihi dokusunu yansıtan kendisine ait fotoğrafın da yer aldığı özel bir tablo hediye etti.

