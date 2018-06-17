Beyşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - KONYA İzle

- Kaza yerinden görüntüler - Devrilen araçtan görüntüler - Aracın çekiciye alınması - Hastane acil servis önü görüntüsüBeyşehir'de trafik kazası: 3 yaralıKONYA (AA) - Beyşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Uğur Saygın yönetimindeki 42 BLK 21 plakalı otomobil, Çiçekler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yusuf Ormancı ile Hasan Sefa Kara yaralandı.Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.