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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Beyşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - KONYA İzle

Beyşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - KONYA İzle

- Kaza yerinden görüntüler - Devrilen araçtan görüntüler - Aracın çekiciye alınması - Hastane acil servis önü görüntüsüBeyşehir'de trafik kazası: 3 yaralıKONYA (AA) - Beyşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Uğur Saygın yönetimindeki 42 BLK 21 plakalı otomobil, Çiçekler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yusuf Ormancı ile Hasan Sefa Kara yaralandı.Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Acil Servis Trafik Kazası Bild Direksiyon 

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