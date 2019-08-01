Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beyşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu - KONYA Video

Beyşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu - KONYA Video

- Araçta yapılan aramadan detaylar - otomobilin motor kaput kısmında ele geçirilen silahlar Konya 'da silah kaçakçılığı operasyonuKONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada motorun kaput kısmına gizlenmiş ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde A.Y ve T.S'nin ruhsatsız tabanca imalatı ve satışı yaptığı bilgisini aldı.Ekiplerin silah imalatı ve ticareti ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, şüphelilerin otomobil ve evlerinde arama yaptı.Aramalarda otomobilin motor kaput kısmına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ve 14 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde ise 2 adet şarjör bulundu.Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Kaçak Bild Silah Kaçakçılığı 

İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı