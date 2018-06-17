Beyşehir’de otomobil şarampole takla attı: 3 yaralı Haberi

-Devrilen otomobilin değişik açıdan görüntüleri

-Çekiciyi alınması

-Hastane acil servis önü görüntüsü



( KONYA -HD) KONYA



- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, şarampole takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur S.’nin kullandığı 42 BLK 21 plakalı otomobil, Çiçekler Mahallesi’nden ilçe merkezi yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole takla atarak devrildi. Kazada ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ve araçtaki yolcular Yusuf O. ile Hasan Sefa K. adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

