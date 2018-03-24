Beyşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi - KONYA

- Vakaların Devlet Hastanesi'nde acil serviste müdahalesi sonrası Konya 'ya nakil için ambulansa alınması, hasta yakınları - Ambulansın hareketiBeyşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesiKONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, etkili olan lodos sonrası, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi'nde ikamet eden Hasan (36), Fatma (35) ve Melis Tuana Güzel (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Aile fertlerinin sabah saatlerinde zehirlendiklerini fark ederek telefonla yardım istemesi üzerine Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya 'ya sevk edildi.Beyşehir ilçe merkezinde Beytepe Mahallesi'nde oturan Mehmet Çıkı da (62) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrasında Konya 'ya nakledildi.