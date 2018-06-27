Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beyşehir’de jandarmadan kenevir operasyonu Haberi

Beyşehir’de jandarmadan kenevir operasyonu Haberi

İmha edilen kenevirlerden görüntü

Jandarma Su Kanalı 

-Jandarma ekiplerinin kenevirleri toplamasından görüntü
-Genel ve detay

( KONYA - HD) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri su kanalı kenarında sazlık alan içerisinde ekili vaziyette 762 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, halk arasında Çarşamba Kanalı olarak bilinen BSA kanalı kenarındaki sazlık alan içerisinde Hint Keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Sulama kanalının Aşağı Esence ile Gökçimen Mahalleleri arasında arazi taraması yapan jandarma ekipleri sazlık alan içerisinde kamışlar arasında ekili vaziyette 502 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler, kanalın Aşağı Esence Bayavşar arasındaki kesiminde de benzer alanda ekili vaziyette 260 kök kenevir bitkisi buldu. Sazlık alan arasından sökülerek toplanan çeşitli boy ve kalınlıktaki toplam 762 kök keneviri bitkisi ekipler tarafından yakılarak imha edildi. Jandarma ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında kenevirlerin kanal kenarında kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlattı. (ARÖ-AH-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı