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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Beyşehir’de cip otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Beyşehir’de cip otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Acil Servis Polis Trafik Kazası Bild Sparta 

-Kazaya karışan araçlardan detay
-Olay yerine gelen polis ve vatandaşlar
-Hastane Acil servis
-Hastane genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 1.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.’nin kullandığı 31 FS 406 plakalı cip, karayolunda seyir halindeyken sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 BG 690 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Ünal ile Hasan A. ve cipte yolcu olarak bulunan Sami A. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ünal, acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan cip sürücü F.S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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