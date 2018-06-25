Beyşehir’de bir sandıktaki oyların tamamı Erdoğan’a çıktı Haberi

-Beyşehir’deki farklı sandıklarda oy işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayım işlemlerinden görüntüler

-Beyşehir Adliyesine getirilen çuvallar içerisindeki oy pusulaları

-Genel detay



( KONYA ) - KONYA



- Konya'nın Beyşehir ilçesinde Damlapınar Mahallesi'ndeki Damla Yaylası'nda bir sandıkta kullanılan oyların yüzde 100’ü Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a çıktı. Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerden Damlapınar Mahallesi'ndeki Damla Yaylası'nda yaşayan vatandaşlar da 24 Haziran seçimleri dolayısıyla vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmek üzere sandık başına gitti. Yaylada 1041 numaralı sandıkta oylarını kullanan yayla sakinleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullandıkları oyların tamamını da Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Yayladaki sandıkta oy verme işlemleri saat 14.30'da sona erdi. 67 seçmenin oy kullandığı sandıkta seçim sonrası yapılan sayım işlemlerinin ardından boş ya da geçersiz oy çıkmazken, oyların tamamının da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a çıktığı görüldü.

Damla Yaylası'nda 2017 yılında yapılan referandumda da oy kullanan 76 seçmenin tamamı referanduma ‘evet’ oyu vermişti. (ARÖ-AH-NT-Y)

