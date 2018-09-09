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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Beypazarı’ndaki festivalde son gün coşkusu

Beypazarı’ndaki festivalde son gün coşkusu

-Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın hediye takdimi

İsaf Urus Klasik Otomobil Festival 

--Festivalden görüntüler
--Klasik otomobil sergisi
--Vatandaşlarla röportajlar
--Sayit Özsoy'un konuşması
--Fevzi Polat'ın konuşması

( ANKARA ) - ANKARA

- 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarihi, Kültür ve Turizm Festivali’nin son gününde etkinlikler devam ediyor. 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarihi, Kültür ve Turizm Festivali’nin son gününde etkinlikler sürüyor. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın festivale katılan yerli ve yabancı misafirlere hediye takdimiyle başlayan dördüncü ve son günde, belediyenin düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Atatürk Parkı’nda kurulan sahnede çeşitli gösterilerin düzenlendiği ve meydana kurulan stantlar ile vatandaşların Beypazarı’nı gezme ve tanıma fırsatı bulduğu festivalin son gününe de yoğun ilgi sürüyor. Klasik otomobiller de Beypazarı’nda Belediye’nin düzenlediği festival kapsamında Alaaddin Sokak’a getirilen klasik otomobiller de sevenleriyle buluşuyor. Beypazarı’na gelen vatandaşlar, sergilenen klasik otomobilleri yakından inceleme fırsatı da yakalıyor. Esnaftan vatandaşlara ikramlar Festival’e katılan vatandaşlar, Beypazarı’nın tarihi yerlerini gezerken aynı zamanda, meşhur havuç, Beypazarı Kurusu ve karadut şurubunu da tatma imkanı buluyor. Bazı işyeri sahiplerinin, ellerinde sürahilerle dükkanlarının veya stantlarının önünden geçen vatandaşlara ikramlarda bulunması da dikkat çekiyor. Vatandaşlardan Beypazarı yorumu Hüseyingazi’den geldiğini ve festivali güzel bulduğunu belirten Sayit Özsoy, “Beypazarı’nı tanıtıyorlar. Tarihi yerlerden biri, Ankara’nın en güzel ilçelerinden biri” dedi.
Özsoy, Kapama’yı ve köy kahvaltısını beğendiğini söyledi.

Festivale ilk kez geldiğini belirten Fevzi Polat ise “Gayet güzel, hoşumuza gitti. Karadut şurubunu ve Beypazarı Kurusu çok güzel. Tarihi evler var, oraları geziyoruz. Hoşumuza gitti” dedi.
Festival, çeşitli etkinlik ve gösterilerin ardından, İrem Derici konseri ile sona erecek. (FRT-BC-
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