Beypazarı’nda uyuşturucu operasyonu: 11 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı



- Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yapılan şafak operasyonuyla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişilik çete çökertildi. Başkentte, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süreyle yapılan takiple sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından savcılık operasyon düğmesine bastı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 11 zanlıyız göz altına aldı. Zanlıların emniyet işlemlerinin ardından Beypazarı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. (İÇ-



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