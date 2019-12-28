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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beypazarı'nda 'Huzur Güvenliği' uygulaması yapıldı - ANKARA

Beypazarı'nda 'Huzur Güvenliği' uygulaması yapıldı - ANKARA

Beypazarı'nda "Huzur Güvenliği" uygulaması yapıldı - ANKARA - Beypazarı'nda "Huzur Güvenliği" uygulaması - Uygulamadan görüntülerBeypazarı'nda "Huzur Güvenliği" uygulaması yapıldıANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde "Huzur Güvenliği" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beypazarı - Ankara yolunda gerçekleştirilen uygulamada araç kontrolü, ehliyet ve kimlik sorgulaması yapıldı.Uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.Güvenlik güçleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Trafik Kuralları Yakalama Kararı Trol 

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