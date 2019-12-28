Beypazarı'nda 'Huzur Güvenliği' uygulaması yapıldı - ANKARA
Beypazarı'nda "Huzur Güvenliği" uygulaması yapıldı - ANKARA - Beypazarı'nda "Huzur Güvenliği" uygulaması - Uygulamadan görüntülerBeypazarı'nda "Huzur Güvenliği" uygulaması yapıldıANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde "Huzur Güvenliği" uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beypazarı - Ankara yolunda gerçekleştirilen uygulamada araç kontrolü, ehliyet ve kimlik sorgulaması yapıldı.Uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.Güvenlik güçleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
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