Beypazarı'nda dolu alarmı... Belediye anons yaptı, vatandaşlar araçlarıyla kapalı alanları doldurdu Video



- Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dolu yağışı uyarısı üzerine vatandaşlarla alarma geçti. Geçtiğimiz günlerde yağan dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerin büyük zarar gördüğü Beypazarı'nda yine dolu yağışı uyarısı yapıldı. Beypazarı'nda vatandaşlar yapılan uyarı üzerine araçlarını benzinlik, kapalı pazar yeri gibi kapalı alanlara sokarak önlem aldı.

