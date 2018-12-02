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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Beypazarı'nda 'bayrak ve şehitlere saygı' yürüyüşü - ANKARA

Beypazarı'nda 'bayrak ve şehitlere saygı' yürüyüşü - ANKARA

Beypazarı'nda "bayrak ve şehitlere saygı" yürüyüşü - ANKARA - Yürüyüşe katılan vatandaşların Keltepe'nin zirvesine yürüyüş görüntüleri - Katılımcılardan görüntüler - Yakılan ateşte ısınan katılımcılar - Ok atışı - Şehit babası polis memuru Yusuf Bilgin ile röportaj - Şehit babası Muhammet Yaman ile röportajBeypazarı'nda "bayrak ve şehitlere saygı" yürüyüşü - İlçedeki 1900 rakımlı Keltepe'nin zirvesine gerçekleştirilen "bayrak ve şehitlere saygı" yürüyüşüne, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldıANKARA (AA) - Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde 1900 rakımlı Keltepe'nin zirvesine "bayrak ve şehitlere saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yürüyüşe, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüşün sonunda Keptepe'nin zirvesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, göndere bayrak çekildi ve dua edildi.Şehit babası polis memuru Yusuf Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinliklere katılım daha fazla olmalıydı. Katılanlara çok çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, önlerinde saygı ile eğiliyorum." dedi.
Şehit babası Muhammet Yaman da şehitlerin unutulmaması için bu tip etkinliklerin devam etmesini istedi.Dudaş Mahallesi Muhtarı Sabri Çalışkan ise "Herkesten, şehit analarımızdan, babalarımızdan Allah razı olsun. Bu ülkeyi böldürmeyiz ve böldürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivil Toplum Kuruluşu Saygı Duruşu Polis Memuru Sivil Toplum Şehit Aileleri 

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