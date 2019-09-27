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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Beypazarı'nda aşure dağıtıldı - ANKARA

Beypazarı'nda aşure dağıtıldı - ANKARA

- Beypazarı'nda aşure dağıtıldı - Aşure dağıtılması - Dua edilmesi - Aşurenin yenilmesiBeypazarı'nda aşure dağıtıldıANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde cami bahçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.Ayvaşık Mahallesi'deki Oğuzkent Camisi din görevlileri ile cemaat tarafından, hayırseverlerin de desteği ile hazırlanan aşure, nohut, pilav ve çorba, cuma namazı sonrası vatandaşlara dağıtıldı.Muhtar Sami Ünlü, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun da etkinliğe katıldı.

Cuma Namazı Cami Bahçesi Hayırseverler 

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