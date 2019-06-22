Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Beyoğlu Yaz Konserleri büyük bir coşkuyla başladı İzle

- Beyoğlu Yaz Konserleri büyük bir coşkuyla başladı İzle

Konserden görüntü

Allah 

-Detay görüntü
-Vatandaşların horon tepmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu Yaz Konserleri’nin başlamasıyla birlikte vatandaşlar Zeki Uçkan, Rakkani ve Esat Kabaklı ile keyifli anlar yaşadı. Beyoğlu Belediyesi, Yaz Konserleri’nin ilkini Hasköy Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdi. Beyoğlu Yaz Konserleri adıyla başlayan konser programında Zeki Uçkan, Esat Kabaklı ve Rakkani gibi önemli sanatçılar yer aldı. Karadeniz ezgilerinin bolca bulunduğu konsere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ayrıca konser alanında horon teperek şarkılara eşlik etti. Yaz konserleriyle vatandaşlar hem güzel havanın tadını çıkardı hem de doyasıya eğlendi. Konser sonrasında sanatçılara Galata Kulesi biblosu ve çiçek hediye edildi. “Amacımız gençlerle bir araya gelip seçimde Binali Yıldırım’a destek vermek” Konser alanında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Burada yaz konserlerine başladık. Amacımız gençlerle bir araya gelip İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Binali Yıldırım’a destek vermek amacıyla buradayız. Maalesef 2 konserimizi iptal etmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz Trabzon’da elim bir hadise yaşadık. Can kayıplarımız oldu. Ama tabi ki hayat devam ediyor. Bugün gençlerimize vermiş olduğumuz sözü tutma anlamında Hasköy Sahili’nde değerli sanatçılarımız ile bir araya geldik. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Pazar günü inşallah Binali Yıldırım ile yola devam edeceğiz” dedi.
(İEÇ- MB-
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı