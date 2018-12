Beyoğlu tek tıkla 'cebinde' Haberi

-Açıklamalar

-Tanıtım videosu

-başkanın tanıtması

-uygulamadan görüntüler



( İSTANBUL ) Beyoğlu tek tıkla "cebinde"- “Smart Beyoğlu” ile ilçe tek tıkla cebinde- Beyoğlu’nda belediye, işletme, vatandaş aynı platformda buluştu İSTANBUL



- Her gün yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Beyoğlu’nda vatandaşlar, “Smart Beyoğlu” uygulamasıyla belediye hizmetlerinin yanı sıra otellerden tarihi mekanlara, restoranlardan ibadethanelere kadar ilçedeki birçok yapı hakkındaki bilgilere tek tıkla ulaşabilecek. Uygulamayı ise Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, tanıttı. Gelişen ve değişen teknolojiyle entegre olan günümüz dünyasında Beyoğlu Belediyesi, belediye-işletme-vatandaş arasındaki iletişimi büyük ölçüde arttıracak olan ‘Smart Beyoğlu’ projesini hayata geçirdi. “Beyoğlu’nun dijit hafızası” sloganıyla hayata geçirilen projenin tanıtımı ise Akademi Beyoğlu’nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, uygulama hakkında bilgi verdi, projenin faydalarına dikkat çekti. Demircan, tarihi ve turistik yapısıyla ön plana çıkan Beyoğlu’nda projeyle ilçeye gelen çok sayıdaki turistin önemli kazanım elde edeceğini belirtti.

Dijital bir platform olan “Smart Beyoğlu” uygulamasıyla belediye hizmetlerinin yanı sıra otellerden tarihi mekanlara, restoranlardan ibadethanelere kadar vatandaşların çevresindeki her şey hakkında bilgilere tek tıkla ulaşmasına imkan sağlandı. Başkan Demircan da kendi telefonundan uygulamayı test etti, kullanımını anlattı. Turistler için büyük kolaylık Beyoğlu’nu ziyarete gelen turistler, uygulamanın telefonlara indirilmesi ve kullanıcı adıyla giriş yapılması sonrası bastıkları “Ben Neredeyim” butonu ile bulunduğu yerin konumuna, etrafındaki işletmelere, tarihi binalara ait bilgilere kolaylıkla erişim sağlarken, harita üzerinden gitmek istediği yeri işaretleyerek yol tarifi de alabilecek. ‘Smart Beyoğlu’ ile ilçedeki tarihi binalarda ve tüm işyerlerinde QR kod uygulamasına geçildi. Zabıta ekipleri uygulamayla işyerlerine ait QR kodları okutarak işlemlerini daha hızlı yürütebilecek. Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden biri de e-ticaret imkanı sunan ‘Pazaryeri’ kategorisi oldu. Vatandaşlar bu kategori üzerinden istediği ürünü satışa sunabiliyor ve satışa sunulmuş bir ürünü satın alabiliyor. Uygulama şu an için sadece Türkçe dilinde hizmet veriyor ancak başta İngilizce olmak üzere diğer dil seçeneklerinin eklenmesi için çalışmalar sürüyor. “Beyoğlu ve İstanbul açısından bir ilk” Uygulamayla ilçedeki bir çok bilginin tek tıkla akıllı telefon kullanıcılarına ulaştığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Beyoğlu’nun 19 bin esnafı, binlerce binası ve çalışan dinamik yapıları belediye gibi eğer siz karşı tarafa sinyal veriyorsanız, datalarınızı kullanılabilir hale getiriyorsanız varsınız demektir. Smart Beyoğlu hem belediyeyi hem buradaki işletmeleri, tarihi mekanları ilgilisinin meraklının, kullanıcının hizmetine sunan bir platform haline gelmiş olması. Bu uygulama aslında hayatımızı kolaylaştırıyor. Tabelaya, yol tarifine gerek yok. Bugün Beyoğlu ve İstanbul açısından bir ilk, bir şehir tanıtım programı. Bugün indirdiğinizde Beyoğlu’nda neyin nerede olduğunu size gösteren bir uygulama. Elbette eksikleri vardır, yakın bir gelecekte asıl hedefi e-Ticareti kolaylaştıracak bir altlığı yapabilmekten geçecek. Yerli ve yabancı turistler ilgililer, Hemen linin altına her şeyin düşeceği ve oradan da mekanları görebileceği, ziyaret edebileceği bir uygulama ellerine gelmiş oldu. Çok kısa zamanda dil seçenekleriyle ilgili işlemleri de tamamlanmış olacak” dedi.

(HK-HK-