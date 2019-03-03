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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu'ndaki yangının faili İstanbul'a gönderildi - HATAY

Beyoğlu'ndaki yangının faili İstanbul'a gönderildi - HATAY

- Zanlının emniyetten çıkarılması - Zanlının araca bindirilmesiHATAY (AA) - Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı yangına neden olduğu iddiasıyla Hatay 'da gözaltına zanlı, İstanbul'a gönderildi.Alınan bilgiye göre, olayın şüphelisi olarak aranan Ö.E'nin (26) İstanbul'dan uçakla Hatay 'a gittiği bilgisini alan İstanbul İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile irtibata geçti. Hatay Havaalimanında tedbir alan ekipler, uçaktan inen şüpheliyi gözaltına aldı.Sağlık kontrolünün ardından emniyette ilk ifadesi alınan Ö.E'nin, öldürmek kastıyla olmamakla birlikte yangını çıkardığını kabul ettiği, alevlerin çıkmasının ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğunu söylediği iddia edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edilen şüpheli, uçakla İstanbul'a götürüldü.

Trol 

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