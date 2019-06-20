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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu'ndaki yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Beyoğlu'ndaki yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şahısların merdiven aracıyla kurtarılması

Mahsur Kaldı Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kadınların ambulansa alınması
-Vatandaş röp.
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında dairede bulunan 6 kadından 3’ü kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, dumandan etkilenen 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre evde kalan 6 kadının uyuduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden kadınlardan 3’ü kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, dumandan etkilenen 3 kadın ise dairede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile dairede mahsur kalan 3 kişinin tahliyesini gerçekleştirerek, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadınlar daha sonra tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktığını ifade eden Süleyman Işık, “Binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kadınları kurtardı. Ambulansa teslim etti. Kadınların durumu iyi” dedi.

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