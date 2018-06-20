Beyoğlu'ndaki silahlı kavga kamerada

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( İSTANBUL ) -- Çatışma anları saniye saniye kameraya yansıdı- Beyoğlu'ndaki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı İSTANBUL



- Beyoğlu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Çatışma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Osmanlı Sokak'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K., İdris K., Engin D., Yavuz K., Fuat K., Faruk Y., Halis K., Aydın K. ve Muhammet K. isimli şüpheliler işlettikleri lokantanın mülk sahipleri ile kira fiyatı yüzünden anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine şüpheliler 9 Mart'ta saat 18.00 sıralarında Osmanlı Sokak'ta bulunan bir otele giderek mülk sahibi Mehmet A. D. ve yakınları Mehmet P., Turan D., Şahin G., Tarık D. ve Can D. ile tartışmaya başladı.

giderek büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. silahlı kavgada Tarık D. isimli şahıs öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 14 Mayıs'ta Aydın K. isimli şüpheliyi Esenyurt'ta yakaladı. K.'nin üzerinde tabanca bulunduğu öğrenildi. Yapılan çalışmaların devamında ise öldürme olayının azmettiricisi İdris K. ile olayda silah kullanan Muhammet K. İsimli şahıs olayda kullanılan silah ile birlikte Beyoğlu'nda yakalandı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris K. adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet K. ve çalışmalar kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler Ramazan K., Yavuz K., Aydın K. ile Can D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çatışma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. (ÖY-

