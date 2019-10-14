Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’ndaki ‘ses bombası’ ile ilgili Kaymakamlıktan açıklama Video

Beyoğlu’ndaki ‘ses bombası’ ile ilgili Kaymakamlıktan açıklama Video

Olay yeri detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tahkikat Ses Bombası Kaymakamlık Patlama Sesi Yazılı Açıklama 


- İstanbul Beyoğlu’na bir dönerci dükkanın önüne bırakılan ses bombası ile ilgili kaymakamlıktan açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Atalay sokakta gece saatlerinde bir dönerci dükkanının önüne bırakıldıktan sonra patlayan ‘ses bombası’ ile ilgili kaymakamlık açıklama yaptı. yapılan yazılı açıklamada, “İlçemiz Hacıahmet Mahallesi, Atalay Sokakta bir iş yeri önüne saat 23.30 sıralarında patlama sesi duyulması üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede etrafı koli bandı ile sarılı kısmen yanmış pet şişe bulunmuştur. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştır. El yapımı patlayıcının parça tesiri yapacak nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Olayın faillerinin bulunmasıyla ilgili tahkikat devam ediyor.” İfadelerine yer verildi.

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı