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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu'ndaki kahvehaneye silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı - İSTANBUL

Beyoğlu'ndaki kahvehaneye silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı - İSTANBUL

- Saldırı anı detaylar Beyoğlu'ndaki kahvehaneye silahlı saldırı - Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kahvehaneye düzenlenen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Fetihtepe Mahallesi Yamak Sokak'ta dün meydana gelen olayın yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarında, kahvehanenin önüne gelen 2 kişinin içeride bulunanlara silahla ateş açtıktan sonra kaçması yer alıyor.Öte yandan polis ekiplerinin olaya karışan şüphelileri yakaladığı, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.
Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde dün bir kahvehaneye kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılmış, şüpheliler kaçmıştı.

Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Kahvehane Polis Ekipleri Saldırı 

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