Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

- Kazadan detaylarBeyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametinde seyir halindeki bir taksi, yolcu indirmek için durduğu sırada, arkadan gelen otomobil, taksi ve dolmuşla çarpıştı.Kazada ticari taksi içerisindeki 1 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle araçlardan akan yağ nedeniyle Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametine trafiğe kapatıldı.Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Ticari Taksi Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı