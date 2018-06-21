Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL
- Kazadan detaylarBeyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametinde seyir halindeki bir taksi, yolcu indirmek için durduğu sırada, arkadan gelen otomobil, taksi ve dolmuşla çarpıştı.Kazada ticari taksi içerisindeki 1 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle araçlardan akan yağ nedeniyle Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametine trafiğe kapatıldı.Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.