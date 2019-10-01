Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Haberi

Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Haberi

yaralı sedyede ambulansa alınması detay

Trafik Kazası Halk Otobüsü Emniyet Kemeri Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-lüks araç detay
-minibüs sürücüsü röportajı

( İSTANBUL )-Minibüse arkadan vuran lüks araç kullanılamaz hale geldi İSTANBUL

- Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsüne arkadan süratle çarpan lüks aracın sürücüsü yaralandı. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen araç ise çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı. Kaza, Beyoğlu Çıksalın Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen lüks bir araç iddiaya göre aşırı hızla seyir halinde iken önünde giden minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hızını alamayan minibüs ise önünde bulunan özel halk otobüsüne çarptı. Kaza nedeni ile lüks araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Araç içerisinden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anını anlatan minibüs sürücüsü Abdullah Aladağ,” Ben 40-50 kilometre hızla gidiyordum. Önümde de özel halk otobüsü vardı. Ani fren konusu söz konusu değil. Arkadaş çok hızlı geliyordu ben de bana vurduğu hızla birlikte fırlayarak önümdeki halk otobüsüne vurdum. Allah’tan benim de emniyet kemerim takılıydı. Çocuk şoktaydı. Tek kişi vardı. Emniyet kemeri takılıydı. Duramadı, bir fren sesi duydum" dedi.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı