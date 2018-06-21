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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu’nda zincirleme trafik kazası: 1 hafif yaralı

Beyoğlu’nda zincirleme trafik kazası: 1 hafif yaralı

Kazaya karışan araçlardan detay

Polis Trafik Kazası Kamera Kaygan Yol Polis Ekipleri 

-Yolun trafiğe kapalı kalması
-Araçların çekici yardımıyla çekilmesi
-Kaygan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Kaza riskine rağmen sürücülerin kaygan yolda imtihanı kamerada İSTANBUL

- Beyoğlu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Beyoğlu, Gümüşsuyu Caddesi, Taksim istikametinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 12.00 sıralarında Taksim istikametine seyir halinde olan taksi ani duraklama yaparak yolcu indirmek istedi. Bunun üzerine arkadan gelen lüks bir otomobil duramayarak taksiye çarptı. Lüks otomobilin arkasından gelen taksi ve dolmuş ise duramayarak birbirlerine çarpması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada ortada kalan taksinin içerisinde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan araçlardan akan yağ nedeniyle Gümüşsuyu Caddesini Taksim istikametine trafiğe kapattı. Trafiğe kapatılan caddeye izinsin giren otomobil ve motosikletler sürücülerinin kaygan yolda ilerlemeye çalışması ise görenleri şaşkına çevirdi. Kaza riskine aldırış etmeden sürücülerin canlarını hiçe sayması dikkat çekti. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışını normale döndü. Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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