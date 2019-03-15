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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Ekiplerin aramaları

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Narkotik Narkotik Köpek 

-Polis köpeğinden detay
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeden detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Metruk binalarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi- Operasyona özel eğitimli narkotik köpekleri de katıldı İSTANBUL

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu’nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi. Ekiplerce belirlenen adreslere koçbaşı yardımıyla girilerek aramalar yapıldı. Adreslere yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti. Metruk binalarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin gizli bölmelerde saklandığı görüldü.
Beyoğlu genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de olduğu öğrenildi.
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