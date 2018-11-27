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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok baskın

Ele geçirilen uyuşturucu maddeden detay

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Narkotik Özel Tim 

-Adreslerin didik didik aranması
-Narkotik köpeği erostan detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu’nda operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Kaptanpaşa Mahallesi’nde daha önceden belirlenen 6 adrese ekipler eş zamanlı girdi. Aramalara özel eğitimli narkotik köpeği ‘Eros’ da katılarak ekiplere yardımcı oldu. Kaptanmaşa Mahallesi genelinde düzenlenen operasyonda ekipler iş yerlerinde de aramalar yaptı. Umuma açık mekanlarda bulunan kişilerin GBT sorgulamaları yapıldı. Operasyon sırasında özel timlerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Beyoğlu’nda yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.
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