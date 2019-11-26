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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda yolun karşısına geçen adama motosiklet çarptı

Beyoğlu’nda yolun karşısına geçen adama motosiklet çarptı

Yerde yatan yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Yaralın ambulansa bindirilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı. Çatmanın etkisiyle yaşlı adam yola savrularak yaralan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UV 4229 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nedim Ş'ye (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Nedim Ş., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Nedim Ş’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa bindirilen Nedim Ş., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nedim Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.
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