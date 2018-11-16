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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda yapımı devam eden Mimar Sinan Müzesi’ndeki yangın paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda yapımı devam eden Mimar Sinan Müzesi’ndeki yangın paniğe neden oldu

Duman tahliyesi

Polis Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Beyoğlu’nda yapımı devam eden beş katlı Mimar Sinan Müzesi’nin üçüncü katında yangın çıktı. Yangın esnasında binada kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerden, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, saat 16.40 sıralarında Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki beş katlı Mimar Sinan Müzesi’nin üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarcı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis elini sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangın esnasında binada hiç kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (ÖY-
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