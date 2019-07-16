Beyoğlu'nda yangında can pazarı

-Vatandaşların hortumla yangına müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Felçli vatandaşın ambulansa alınması

-Mahalle sakiniyle röportaj

-Vatandaşların otomobili elbirliğiyle yoldan kaldırması

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- Yangında mahsur kalan karı koca mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı- Yanlış park edilen otomobilleri mahalli elleriyle kaldırmaya çalışarak itfaiyeye yol açtı İSTANBUL



- Beyoğlu’nda bulunan bir gecekonduda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Felçli bir vatandaş mahalle sakinleri tarafından alevlerin içinden kurtarılırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yanlış park edilen otomobilleri mahalli elleriyle kaldırmaya çalışarak itfaiyeye yol açtı. Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi, Küçük Efem Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.45 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri ise, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin büyümesi nedeniyle çevrede büyük bir panik yaşandı. Yangının sirayet etmesinden korkan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini beklemeden hortumlarla yangına müdahale etti. Sokak üzerinde otomobillerini yanlış park eden vatandaşlar nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede zorluk yaşadı. Bunu gören vatandaşlar ise park halindeki bir otomobili kendi imkanlarıyla çekerek itfaiyeye yol açtı. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale geldi. Kül olan gecekonduda ise yaşlı bir çiftin yaşadığı kaydedildi. Yangın başladığı esnada gecekonduda bulunan felçli bir vatandaşın mahalle sakinleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Dumandan etkilenen yaşlı karı koca olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Felçli vatandaşı evden çıkaran mahalle sakini,’ Yangın başlamıştı biz geldiğimize. Camları ve kapıyı kırıp içeri girdik. Biri engelliydi. Felçli olduğu için çıkamıyordu. Yardım bekliyorlardı. İçeri girip aldık kendisini. Alevler büyümeden neyse ki çıkardık kendilerini’’ ifadelerini kullandı. (OY-ZA-

