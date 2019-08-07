Beyoğlu’nda yangın paniği

-Vatandaş röp.

-Bir vatandaşın merdiven yardımıyla balkondan çıkması

-Yangına müdahaleden görüntü

-Ambulansta müdahaleden görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL )- İçeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İSTANBUL



- Beyoğlu’nda altı katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında içeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında bir vatandaş itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımıyla binadan çıkarken, içeride mahsur kalan üç kişi itfaiye erleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın, saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi’ndeki 6 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, altı katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada evin balkonunda bir kişinin olduğunu fark ederek balkona merdiven uzattı. Balkondaki vatandaş itfaiye erlerinin uzattığı merdivenle binadan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu esnada içeriye giren itfaiye ekipleri daire içerisinde üç kişinin daha olduğunu belirledi. Bu üç kişi de yapılan çalışmalar sonucu bina içerisinden tahliye edilerek ambulansa bindirildi. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan toplam dört kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. “İçeridekilerden biri camı kırdı” Yangın esnasında bina içerisinde vatandaşlar olduğunu söyleyen İbrahim Kaygısız, “İlk gördüğümüzde binadan dumanlar çıkıyordu. Bina içerisindeki insanlar cama vuruyorlardı. İçeridekilerden biri balkondaki camı kırdı. İtfaiye ekipleri içerideki dört kişiyi çıkarttı” dedi.



