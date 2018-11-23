Beyoğlu’nda yangın paniği

-Tarlabaşı Bulvarı’ndan detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu’nda bir işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri kepenkleri keserek müdahale etti. Beyoğlu, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde kapalı bir işyerinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler işyerinin kapalı olduğunu gördü. Bunun üzerine ekipler demir kesiciyle kepenkleri keserek içeri girdi. Dükkana giren ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İşyeri kapalı olduğu için can kaybı ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

