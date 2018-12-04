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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu'nda yangın - İSTANBUL

Beyoğlu'nda yangın - İSTANBUL

- Beyoğlunda iki katlı binanın yanması - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Bir görgü tanığının konuşmasıBeyoğlu’nda yangın - İstanbul 'un Beyoğlu ilçesinde, bir binada çıkan ve çevredeki iki binaya sıçrayan yangın maddi hasara neden olduİSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda iki katlı bir binada çıkan ve çevredeki iki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Gülleci Sokak’taki iki katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bir başka iki katlı binanın ikinci katına ve beş katlı bir binanın da çatısına sıçradı. Binalarda bulunanlar kendi imkanlarıyla sokağa çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binalarda maddi hasara neden oldu.Dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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