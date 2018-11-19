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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu'nda yangın - İSTANBUL

Beyoğlu'nda yangın - İSTANBUL

- Söndürme çalışmalarıBeyoğlu'nda yangınİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Piri Paşa Mahallesi Turşucu Hüseyin Sokak’taki iki katlı binanın bacasında yangın çıktı. Bacadaki alevler çatıya sıçradı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.İtfaiye ekipleri, sokakların darlığı ve araçların yolu kapatması yüzünden olay yerine ulaşmakta zorluk çekti.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Polis 

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