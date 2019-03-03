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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu'nda yangın (2) - İSTANBUL İzle

Beyoğlu'nda yangın (2) - İSTANBUL İzle

- Yangının çıktığı binadan detaylarGÜNCELLEME - Beyoğlu'nda yangın - 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, bir kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 1 kişi yaraladı.Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişiyi dışarı çıkardı.Ağır yaralanan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'si yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yanan binada mahsur kalan başka kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İlk Müdahale Hastane Tarihi Bina Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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