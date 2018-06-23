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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL İzle

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL İzle

- Ekiplerin adrese baskın yapması - Evin kapısının önündeki köpeğin havlaması - Narkotik köpeğinin eve alınması - Ele geçirilen uyuşturucu madde ve tabancaİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, dedektör köpekler eşliğinde adreslerde arama yapıldı.Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile silah ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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