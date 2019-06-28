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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu Haberi

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu Haberi

Ekiplerin aramaları

Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Narkotik Köpek 

-Koçbaşıyla kırılan kapı
-Şüphelilere uygulanan GBT
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Belirlenen adresler ‘koçbaşıyla’ kırılarak arandı İSTANBUL

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu’nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi. Ekiplerce belirlenen adreslere koçbaşı yardımıyla girilerek aramalar yapıldı. Adreslere yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti. Metruk binalarda ekipler arama yaparken şüpheli görülen şahıslarda durdurularak Genel Bilgi Taramalarına tabi tutuldu. Beyoğlu genelinde düzenlenen operasyonda ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.
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