Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu'nda ünlü tatlıcıda parlayan tüp paniğe sebep oldu

Beyoğlu'nda ünlü tatlıcıda parlayan tüp paniğe sebep oldu

Dükkandan görüntü

Polis Mutfak Tüpü Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-Çalışmalardan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Tüpün parladığı dükkan önünde vatandaşlar kalabalık oluşturdu İSTANBUL

- Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan ünlü tatlıcı dükkanında meydana gelen tüp parlaması paniğe sebep oldu. Tüpün parladığı dükkan önünde kalabalık oluşturan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Olay, saat 21.20’da Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki ünlü bir tatlıcıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sekiz katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda bilinmeyen bir sebepten dolayı mutfak tüpü parladı. Parlama sesini duyan dükkan çalışanları ve vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüpe müdahale ederek meydana gelen küçük çaplı yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri güvenlik amacıyla dükkan içinde çalışma gerçekleştirdi. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor. (DH- ÖY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı